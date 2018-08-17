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Публичный секс: где можно заняться и что за это будет

Секс в публичных местах – норма или порок? Можно ли в Украине заниматься сексом в общественных местах и какое наказание за это предусмотрено, расскажут Факты ICTV.

Мокрые ладошки, беспрерывное биение сердца и нехватка воздуха.

Уверена, многие из вас хоть раз мечтали заняться сексом в публичном месте. Мечтали, но боялись сказать об этом вслух.

А вдруг кто-то не поймет, осудит? Или еще хуже – поймает с поличным в самый неподходящий момент.

Знаю, решиться на подобную авантюру под силу не каждому. Сколько раз ваш партнер в последний момент включал заднюю?

Так вот, он боялся не зря. И я узнала, почему.

Почему люди решаются на публичный секс?

Секс не терпит запретов и условностей, поэтому каждым из нас движут свои мотивы и цели.

По словам психолога Романа Мельниченко, люди решают заняться сексом на улице по нескольким причинам.

Прежде всего, на такой шаг решается молодежь, когда “хочется, но особо негде”.

Фото: Pixabay

Во вторую категорию можно смело отнести пары, которые ищут какого-то разнообразия, остроты, изюминки.

– Либидо сильно возрастает при позитивном стрессе, когда в организме выделяется гормон дофамин.

Это могут быть ситуации, когда вы вместе путешествуете, катаетесь на машине или лошадях, гуляете на какой-то вечеринке или когда у вас просто новый партнер.

Если этих позитивных эмоций нет, усилить либидо можно путем новизны обстановки, – рассказывает психолог.

В этом случае секс, в котором присутствует мысль о том, что нас кто-то застанет, может принести мощные эротические чувства и переживания.

Но нужно понимать, что если для одного из партнеров публичный секс – это сильный стресс, то хорошим секс не будет.

Чтобы получить оргазм, в подобных ситуациях нужен определенный настрой, доля раскованности и готовность идти на риск.

Фото: Pixabay

Иногда желание заняться сексом в общественном месте может быть проявлением сексуальных отклонений (так называемых перверсий).

Так бывает, когда человек не может испытывать сексуальное возбуждение в нормальной обстановке и ему постоянно нужен риск. В этих случаях важно обращаться к психотерапевту.

– В целом, если человек ведет нормальную половую жизнь и иногда ищет острых ощущений, то желание заняться сексом на улице считается допустимым, а в некоторых случаях даже полезным, – убеждает Роман Мельниченко.

Где можно заняться сексом?

Вариантов для публичного секса уйма. Здесь глупо полагаться на чужие советы и предпочтения. Главное – прислушаться к себе и партнеру, а также не бояться собственных фантазий.

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Фото: Pixabay

Собрались купить новое белье? Пригласите парня в примерочную. Он должен заценить выбор на месте.

Кроме того, среди популярных мест для любовных утех – кинотеатр, самолет, авто, лифт, крыша и даже общественный туалет.

Подборку мест для экстремального секса, а также главные его правила можно найти на Фактах ICTV.

Чем опасно разоблачение?

Если желание заняться сексом в публичном месте было обоюдным, и партнеров поймали на горячем, обычно они посмеются, постесняются, и на этом все закончится.

– Конечно, кто-то этим людям позавидует, а кто-то осудит. Но в целом никаких негативных последствий для пары это не несет.

Исключение – случаи, когда один из партнеров изначально был против секса на улице.

Тогда “разоблачение” только подтвердит его опасения и может вызвать скандал из-за того, что другой заставил его делать то, чего не хочется, – объясняет психолог.

Если ваши занятия любовью получат продолжение где-то в соцсетях, последствия будут неприятными. Поэтому об этом нужно думать наперед.

В эпоху цифровых технологий напороться на камеру можно там, где меньше всего этого ожидаешь.

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Если вы публичный человек, подобные ситуации могут повредить имиджу. Но иногда они даже помогают его улучшить.

– Важно, чтобы у партнеров все было по взаимному согласию. Чтобы сохранялись общие правила безопасности и приличия.

Если это усиливает доверие и либидо, то иногда секс в публичных местах даже приветствуется, – отмечает Мельниченко.

Закон против?

О юридической стороне наказания за публичный секс рассказал адвокат, партнер АО Лещенко, Дорошенко и партнеры Константин Дорошенко.

– В Украине секс на улице и в публичных местах является административным правонарушением, которое относится к нарушению общественного порядка и противоречит общественной морали, – объясняет эксперт.

Ответственность за половой акт в общественных местах, на улице, в других публично доступных местах, предусмотрена ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях и квалифицируется как мелкое хулиганство.

Фото: Pixabay

В таком случае партнерам может грозить наказание:

  • штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 грн. до 117 грн.);
  • общественные работы на срок от 40 до 60 часов;
  • исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка;
  • административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, в судебной практике есть единичные случаи привлечения и к уголовной ответственности за половые акты в общественных местах, квалифицированные как Хулиганство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

В этом случае наказание предусмотрено не только как штраф, но и в виде лишения свободы.

Марина Корзун 

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