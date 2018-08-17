Публичный секс: где можно заняться и что за это будет

Секс в публичных местах – норма или порок? Можно ли в Украине заниматься сексом в общественных местах и какое наказание за это предусмотрено, расскажут Факты ICTV.

Мокрые ладошки, беспрерывное биение сердца и нехватка воздуха.

Уверена, многие из вас хоть раз мечтали заняться сексом в публичном месте. Мечтали, но боялись сказать об этом вслух.

А вдруг кто-то не поймет, осудит? Или еще хуже – поймает с поличным в самый неподходящий момент.

Знаю, решиться на подобную авантюру под силу не каждому. Сколько раз ваш партнер в последний момент включал заднюю?

Так вот, он боялся не зря. И я узнала, почему.

Почему люди решаются на публичный секс?

Секс не терпит запретов и условностей, поэтому каждым из нас движут свои мотивы и цели.

По словам психолога Романа Мельниченко, люди решают заняться сексом на улице по нескольким причинам.

Прежде всего, на такой шаг решается молодежь, когда “хочется, но особо негде”.

Во вторую категорию можно смело отнести пары, которые ищут какого-то разнообразия, остроты, изюминки.

– Либидо сильно возрастает при позитивном стрессе, когда в организме выделяется гормон дофамин. Это могут быть ситуации, когда вы вместе путешествуете, катаетесь на машине или лошадях, гуляете на какой-то вечеринке или когда у вас просто новый партнер. Если этих позитивных эмоций нет, усилить либидо можно путем новизны обстановки, – рассказывает психолог.

В этом случае секс, в котором присутствует мысль о том, что нас кто-то застанет, может принести мощные эротические чувства и переживания.

Но нужно понимать, что если для одного из партнеров публичный секс – это сильный стресс, то хорошим секс не будет.

Чтобы получить оргазм, в подобных ситуациях нужен определенный настрой, доля раскованности и готовность идти на риск.

Иногда желание заняться сексом в общественном месте может быть проявлением сексуальных отклонений (так называемых перверсий).

Так бывает, когда человек не может испытывать сексуальное возбуждение в нормальной обстановке и ему постоянно нужен риск. В этих случаях важно обращаться к психотерапевту.

– В целом, если человек ведет нормальную половую жизнь и иногда ищет острых ощущений, то желание заняться сексом на улице считается допустимым, а в некоторых случаях даже полезным, – убеждает Роман Мельниченко.

Где можно заняться сексом?

Вариантов для публичного секса уйма. Здесь глупо полагаться на чужие советы и предпочтения. Главное – прислушаться к себе и партнеру, а также не бояться собственных фантазий.

Желаете почувствовать себя героями бразильского сериала? Ищите приключения на пляже!

Хотите слиться с природой – вперед в лес или парк! Как на счет взлететь от ласк партнера? Затащите его на колесо обозрения!

Собрались купить новое белье? Пригласите парня в примерочную. Он должен заценить выбор на месте.

Кроме того, среди популярных мест для любовных утех – кинотеатр, самолет, авто, лифт, крыша и даже общественный туалет.

Подборку мест для экстремального секса, а также главные его правила можно найти на Фактах ICTV.

Чем опасно разоблачение?

Если желание заняться сексом в публичном месте было обоюдным, и партнеров поймали на горячем, обычно они посмеются, постесняются, и на этом все закончится.

– Конечно, кто-то этим людям позавидует, а кто-то осудит. Но в целом никаких негативных последствий для пары это не несет. Исключение – случаи, когда один из партнеров изначально был против секса на улице. Тогда “разоблачение” только подтвердит его опасения и может вызвать скандал из-за того, что другой заставил его делать то, чего не хочется, – объясняет психолог.

Если ваши занятия любовью получат продолжение где-то в соцсетях, последствия будут неприятными. Поэтому об этом нужно думать наперед.

В эпоху цифровых технологий напороться на камеру можно там, где меньше всего этого ожидаешь.

Если вы публичный человек, подобные ситуации могут повредить имиджу. Но иногда они даже помогают его улучшить.

– Важно, чтобы у партнеров все было по взаимному согласию. Чтобы сохранялись общие правила безопасности и приличия.

Если это усиливает доверие и либидо, то иногда секс в публичных местах даже приветствуется, – отмечает Мельниченко.

Закон против?

О юридической стороне наказания за публичный секс рассказал адвокат, партнер АО Лещенко, Дорошенко и партнеры Константин Дорошенко.

– В Украине секс на улице и в публичных местах является административным правонарушением, которое относится к нарушению общественного порядка и противоречит общественной морали, – объясняет эксперт.

Ответственность за половой акт в общественных местах, на улице, в других публично доступных местах, предусмотрена ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях и квалифицируется как мелкое хулиганство.

В таком случае партнерам может грозить наказание:

штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 грн. до 117 грн.);

общественные работы на срок от 40 до 60 часов;

исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка;

административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, в судебной практике есть единичные случаи привлечения и к уголовной ответственности за половые акты в общественных местах, квалифицированные как Хулиганство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

В этом случае наказание предусмотрено не только как штраф, но и в виде лишения свободы.

Марина Корзун