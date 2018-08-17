Супрун развеяла миф о безопасности электронных сигарет

Электронные сигареты не менее опасны, чем обычные табачные изделия.

Об этом в Facebook написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

– В Украине и мире становятся все более популярными разнообразные продукты, которые предлагают, как лучшую альтернативу обычным сигаретам…Производители табачных изделий постоянно изобретают разнообразные научные и маркетинговые технологии, которые могли бы позволить им не уменьшать уровень продаж и прибыли. И одна из таких технологий – это heat-not-burn, – написала она.

При этом, по словам Супрун, вред от новых технологий курения не меньше, чем от обычного курения.

– Группа швейцарских ученых провела независимое исследование с целью выяснить, действительно ли технология нагрева вместо горения настолько лучше сигареты, как ее позиционируют. Ученые обнаружили, что отсутствие горения все равно не защищает от вредных соединений, которые есть в дыме. Например, разница в содержании некоторых канцерогенов (таких как, формальдегид, акролеин) является соразмерной. Нагревающего эффекта вполне достаточно для выделения вредных веществ, которые отравляют организм человека так же, как это происходит во время курения обычной сигареты, – написала она.

И.о. главы Минздрава отметила, что одна из самых больших проблем в употреблении альтернативных табачных продуктов заключается в том, что потребители имеют беспочвенные иллюзии относительно их безопасности, что мешает полному прекращению курения.

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Как известно, табачные изделия по технологии heat-not-burn под брендом iQOS в Украине производит Филипп Моррис Интернешнл. Мы получили комментарий от компании по поводу заявления Супрун:

– Сгорание не происходит при использовании технологии heat-not-burn. Исследование ФMИ соответствуют международным стандартам и рекомендациям FDA (Научно-экспертный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США). Мы опубликовали более 35 рецензируемых научных публикаций, посвященных только IQOS. Наши исследования показывают, например, что IQOS в среднем уменьшает уровень вредных химических веществ на более чем на 90% по сравнению с сигаретами.