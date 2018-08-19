Почему нельзя мешать алкоголь и энергетики

Энергетики делают отрицательное влияние алкоголя более сильным: чувство страха практически исчезает.

Результаты биологи опубликовали в Journal of Psychiatric Research.

Над исследованием работали американские, британские и бразильские эксперты.

Так, во время изучения специалисты акцентировали свое внимание на том, как влияет на организм человека этанол и таурин — главные компоненты спирта и различных энергетиков.

Группу “добровольцев” ученые набрали из рыб вида данио-рерио.

Одних поместили в резервуар с водой, других — в смесь воды, таурина и этилового спирта. Позже “добровольцев” поместили в аквариумы с сородичами, среди которых были и хищники.

Оказалось, что этанол или таурин уменьшают социальную активность, ухудшается реакция на хищников.

Ученые резюмировали: энергетики делают отрицательное влияние алкоголя более сильным: чувство страха практически исчезает.

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Стоит отметить, что этиловый спирт называют популярным депрессантом, отрицательно воздействующим на ЦНС.

Кроме того, алкоголь в больших количествах приводит к различным физиологическим и психологическим нарушениям в работе организма, также алкоголь вызывает зависимость, побороть которую непросто.

Напомним, осенью может подорожать алкоголь.