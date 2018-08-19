PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье / Как улучшить психическое здоровье – ответ Супрун/

Как улучшить психическое здоровье – ответ Супрун

Прогулки на природе оказывают положительное влияние на здоровье. Они снижают уровень стресса и помогают побороть чувство тревожности.

супрун уляна

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

– Исследования показывают, что чем больше времени вы проводите на природе, тем меньше риски появления психических проблем. Если у вас нет много времени, достаточно даже 30-минутной прогулки в парке, чтобы существенно улучшить психическое здоровье и настроение, – написала Супрун.

Так, во время прогулок на свежем воздухе в организме падает уровень  гормонов стресса – адреналина и кортизола.

Читайте: Супрун развеяла миф о безопасности электронных сигарет

Мозг стимулирует выработку эндорфинов – естественного обезболивающего для нашего организма, что также улучшает настроение.

Свежий воздух, тишина и много зелени способствуют снижению давления и положительным образом влияют на определенные участки мозга, связанные с риском возникновения психических заболеваний.

Кроме преимуществ для психического здоровья, пребывание на свежем воздухе побуждает нас более активно проводить время и быть подвижными.

– Кажется, достаточно убедительных аргументов, чтобы не проводить выходные вдома, – подытожила Супрун.

Напомним, Ульяна Супрун посоветовала украинцам “таблетку” от всех болезней.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка