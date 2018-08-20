PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье / Более 41 тыс. больных - в Европе эпидемия кори/

Более 41 тыс. больных – в Европе эпидемия кори

За первую половину 2018 года корью в Европе заболела 41 тыс. человек.

Кір

По данным Всемирной организации здравоохранения, за первые шесть месяцев 2018 года более 41 тыс. детей и взрослых заболели корью, а в Украине этот показатель составляет 23 тыс. человек, передает Радио Свобода.

С 2010-го по 2017-й годовое число заболеваний не превышало 23,9 тыс. случаев.

– Мы призываем все страны прибегнуть к немедленным, широким, соответствующим по контексту мерам, чтобы остановить дальнейшее распространение этого заболевания. Крепкое здоровье для всех начинается с профилактических прививок, и, пока эта болезнь не будет ликвидирована, мы не сможем выполнить свои обязательства в соответствии с Целями устойчивого развития, – сказала региональная директор Европейского отделения Сюзанна Джейкаб.

Читайте: Корь в Украине: когда ждать новую вспышку

Более тысячи случаев заболевания в год были зафиксированы во Франции, Грузии, Греции, Италии, России, Сербии и Украине.

К слову, в Украине проведут бесплатную вакцинацию против кори взрослых из группы риска.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киевской области двухлетний ребенок умер от кори
Вакцина
Вакцинация от кори в Украине: кто может получить бесплатные прививки
Кір
Учителей, студентов и полицию: стартует обязательная вакцинация от кори
Вакцина
В Николаевской области ребенок умер не от кори – причина
Кір
Корь в Украине: когда ждать новую вспышку
Корь в Украине: за неделю заболел 1401 человек
Отруєння
Под Киевом школьника госпитализировали во время ВНО
Кір
Корь в Украине: группы риска будут вакцинировать бесплатно
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка