Более 41 тыс. больных – в Европе эпидемия кори

За первую половину 2018 года корью в Европе заболела 41 тыс. человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за первые шесть месяцев 2018 года более 41 тыс. детей и взрослых заболели корью, а в Украине этот показатель составляет 23 тыс. человек, передает Радио Свобода.

С 2010-го по 2017-й годовое число заболеваний не превышало 23,9 тыс. случаев.

– Мы призываем все страны прибегнуть к немедленным, широким, соответствующим по контексту мерам, чтобы остановить дальнейшее распространение этого заболевания. Крепкое здоровье для всех начинается с профилактических прививок, и, пока эта болезнь не будет ликвидирована, мы не сможем выполнить свои обязательства в соответствии с Целями устойчивого развития, – сказала региональная директор Европейского отделения Сюзанна Джейкаб.

Читайте: Корь в Украине: когда ждать новую вспышку

Более тысячи случаев заболевания в год были зафиксированы во Франции, Грузии, Греции, Италии, России, Сербии и Украине.

К слову, в Украине проведут бесплатную вакцинацию против кори взрослых из группы риска.