Реально оцените свои силы. Как перестать быть трудоголиком

Люди, которые привыкли перерабатывать, могут нанести значительный вред своему организму.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы в Facebook тем, кто часто перерабатывают и сильно устает на работе.

– Большую часть нашей взрослой жизни мы проводим работая. В мире количество рабочего времени отличается в зависимости от страны. Согласно исследованию Всемирного экономического форума, больше всего работают в Мексике – около 43 часов и неделю, меньше всего – в Германии. Сохранение баланса работы и личной жизни наиболее успешно удается поддерживать Дании – в стране это отображает индекс счастья и благосостояния населения, – пишет Супрун.

По ее словам, люди, которые перерабатывают, склонны меньше следить за своим здоровьем. Они устают, недосыпают и часто питаются малопитательной пищей.

Супрун советует научиться управлять своим временем.

– Реалистично оценивайте свои силы. Если нет времени и ресурсов – лучше откажитесь или делегируйте рабочие задачи, с которыми не сможете справиться. Это поможет сэкономить время и качественно выполнить вашу работу. Старайтесь эффективно организовать бытовые задачи – стирку или уборку. Часто они отнимают много времени, которое можно было бы использовать более продуктивно. Записывайте все семейные события в отдельном календаре и по возможности ведите список дел, которые нужно сделать на работе и дома. Эффективное планирование поможет лучше сфокусироваться на задачах и оставить время на семейные дела. Без плана спадает уровень производительности, к тому же вы можете легко потерять приоритеты и склонны неправильно распределять время, – написала исполняющий обязанности министра здравоохранения.

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Она добавила, что также важно научиться делать перерывы на работе, поскольку большинство людей могут поддерживать максимальный уровень концентрации не более 90 минут.

Лучше разделять рабочее время на блоки с эффективными перерывами, а также не брать работу на дом.

– Учитесь говорить нет. Если вас просят выполнить дополнительное задание – внимательно подумайте. Учтите время и усилия, которые вам нужны для выполнения этой просьбы. Если чувствуете, что не справитесь – не стесняйтесь отказывать. Выполнение просьб из-за чувства вины или обязательства может забрать ваше личное время, которое вы могли бы потратить на вещи, имеющие больший смысл для вас, – подытожила Супрун.

К слову, в Калифорнийском университете Беркли ученые пришли к выводу, что люди, которые недосыпают, больше страдают от одиночества и замкнутости.