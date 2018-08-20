Смена ДНК и рак – чем опасны электронные сигареты

Замена обычных сигарет электронными может спровоцировать развитие тяжелых заболеваний, в том числе и рак.

К такому выводу пришла ученые из университета штата Миннесота, пишет Medical Express.

Попавшие на рынок в 2004 году электронные сигареты, нагревающие никотинсодержащую жидкость до аэрозольного состояния, оказались способны “перестраивать” и “выбивать” отдельные участки ДНК человека при длительном употреблении.

Исследователи также выяснили, что длительное курение электронных сигарет повышает уровень канцерогенных веществ, таких как формальдегид, акролеин и метилглиоксаль, до критического уровня, после чего эти вещества начинают накапливаться не только в тканях и органах, но и оказывают разрушительное влияние на цепочки дезоксирибонуклеиновой кислоты, нарушая синтез белков и других органических соединений.

Генетики отмечают, что с подобных нарушений начинается развитие тяжелых наследственных и приобретенных заболеваний, включая особо тяжелые формы онкологии.

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К слову, ранее Супрун развеяла миф о безопасности электронных сигарет.