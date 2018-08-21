Прививки эффективны только для детей – миф или правда?

В Минздраве развенчали миф о том, что прививки делают только в детском возрасте.

В ведомстве уверяют – иммунитет против некоторых заболеваний сохраняется не на всю жизнь, поэтому периодически необходима повторная вакцинация.

– Так, вакцинация от дифтерии и столбняка назначается не только детям, но и взрослым. Иммунитет против этих болезней сохраняется около 10 лет. Поэтому согласно календарю профилактических прививок, взрослым делают плановые прививки против дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Такие прививки в государственных учреждениях здравоохранения взрослые могут получить бесплатно, – напоминает Минздрав.

Кроме того, взрослые должны прививаться против отдельных болезней – если не сделали этого в детстве.

– Если вы не помните, делали ли прививки, и нет медицинских данных об иммунизации – врач направит на соответствующие анализы. Прежде всего проверьте наличие прививок против кори, краснухи и паротита, – советуют медики.

А еще не забудьте о прививке против гепатита B, если вы его пропустили. Взрослые могут приобрести вакцину за свой счет.

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Ранее стало известно, что к концу 2018 года в Украине обязательно вакцинируют против кори медиков, учителей, полицейских и студентов.

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