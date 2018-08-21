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Как уберечься от опасных бактерий – Супрун дала 5 советов

Уберечься от бактерий-возбудителей поможет сознательность и гигиена.

Об этом и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Facebook.

– Летом всегда возрастает соблазн съесть немытую сливку, сразу купленную на рынке, или же попробовать вяленую рыбу на берегу моря. Однако это желание может быть опасным для вашего здоровья, – написала Супрун.

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По ее словам, ботулизм, сальмонеллез, дизентерия, эшерихиоз объединяет то, что в наш организм бактерии-возбудители чаще всего попадают с испорченными и некачественными пищевыми продуктами, зараженной водой, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные предметы обихода и руки.

Как уберечься от бактерий-возбудителей:

  1. Мойте руки

Обязательно тщательно мойте руки с мылом перед приготовлением пищи и перед ее употреблением. Грязные руки являются одной из наиболее распространенных причин пищевых отравлений и появления опасных болезней и состояний.

  1. Избегайте употребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы

Если консервированные продукты были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработаны, транспортировались или хранились ненадлежащим образом – они могут стать причиной инфицирования. Например, ботуличным токсином.

  1. Не ешьте продукты, у которых истек срок годности

Даже если эта еда нормально выглядит и пахнет. Сроки годности определяют и указывают на основе соответствующих научных тестов, которые показывают, через какой период в упакованной еде начнут паразитировать патогенные микроорганизмы.

  1. Не покупайте продукты у случайных лиц или на стихийных рынках

Если есть хоть минимальное сомнение относительно соблюдения санитарных норм и правил хранения пищи в месте, где ее покупаете, – воздержитесь от нее. Если же вы все-таки покупаете там еду, проводите термическую обработку, особенно молока и молочных продуктов.

  1. Тщательно мойте овощи и фрукты проточной водой, для потребления детьми – обдайте кипятком.

Первые признаки пищевого отравления обычно появляются внезапно. Чаще всего это повышение температуры тела, снижение или отсутствие аппетита, общая слабость, боль в животе, вздутие живота, тошнота, диарея.

Она напомнила, что всего в Украине за последние полгода острыми кишечными инфекциями, куда входят пищевые отравления (не включая ботулизм и отравление грибами) заболели 47 256 человек.

Фото: dreamstime.

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