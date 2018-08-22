Почему нельзя заедать стресс и как с ним бороться – советы Супрун

Заедание стресса может принести лишь временное облегчение, а в будущем – проблемы со здоровьем.

Об этом предупреждает в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она также рассказала, как постоянное напряжение влияет на наши пищевые предпочтения:

– Исследования показывают, что физический или эмоциональный стресс стимулирует потребление пищи с большим содержанием жиров и сахара. Ведь гормон стресса кортизол в сочетании с высоким уровнем инсулина усиливает аппетит и стремление к сладкой и жирной пище. Сладкое в свою очередь дарит мозгу удовольствие. Такой замкнутый круг приводит к потреблению избыточного количества вредной пищи, из-за чего возрастают риски появления избыточного веса.

Однако, по ее словам, стресс приводит не только к перееданию, но и провоцирует “не менее опасные привычки: много кофе, алкоголя, курение, которые якобы помогают успокоиться”.

Супрун также подчеркнула, что пища, алкоголь или сигареты не помогут избавиться от стресса и улучшить настроение, а только могут навредить вашему здоровью.

– Полноценное питание, сон, общение с близкими и физическая активность – лучшие методы в борьбе со стрессом, – советует глава Минздрава.

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К слову, опыты на грызунах показали, что повышенный уровень гормона стресса у одной особи неизбежно вызывает изменение активности мозга у других.

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