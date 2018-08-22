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Ученые заявили о пользе алкоголя и назвали дозу

Употребление алкоголя в умеренных количествах может помочь уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний.

К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета. Они выяснили, что люди, употребляющие спиртное реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто не пьет, передает EurekAlert!

Ученые провели исследование с группой в 35 132 человека.

Был оценен уровень употребления спиртных напитков, при этом умеренной дозой считались 168 граммов этанола в неделю для мужчин и 112 граммов этанола в неделю для женщин. В течение всего периода наблюдений было зарегистрировано 1718 случаев (4,9 процента от всего числа испытуемых) коронарной болезни сердца. Умерли при этом 325 человек.

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Чаще всего от сердечно-сосудистых заболеваний страдали те, кто перестал пить. В меньшей степени пострадали те, кто употреблял алкоголь в умеренных количествах. При этом значительная разница наблюдалась только у женщин старше 55 лет.

К слову, другие ученые доказывают, что полный отказ от алкоголя может быть столь же вредным, как его чрезмерное потребление.

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