Внимание – рак. Люди каких профессий рискуют заболеть

Развитие таких видов рака как рак груди, матки, щитовидной железы и других разновидностей онкологии гораздо выше у сотрудников экипажей, чем у людей других профессий.

К такому выводу пришли ученые, передает журнал Environmental Health. Они сравнили информацию о состоянии здоровья у 5 тысяч бортпроводников и людей других профессий.

Ученые из Гарварда провели другое исследование, в котором сравнили информацию о здоровье 5 тысяч стюардесс, которые летали на внутренних и международных рейсах.

Эксперимент показал, что у стюардесс риск рака составляет 3,4%, а у людей наземных профессий – 2,3%.

Ученые объясняют это тем, что на больших высотах бортпроводники получают ионизирующее облучение. Люди этих профессий имеют сбои в биоритмах из-за ненормированного рабочего дня и смены часовых поясов. У стюардесс более распространён рак молочной железы и рак кожи.

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К слову, от известного химсредства по телу появляются волдыри и оно вызывает рак кожи.