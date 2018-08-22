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Как заниматься сексом в жару – 5 советов

Летняя жара – не повод отказываться от секса. Простые советы помогут получить удовольствие.

Секс на пляжі

Об этом пишет Країна здоров’я.

Откажитесь от интима днем

Лучше выбирать для секса вечернее или утреннее время – и прохладнее, и организм не такой уставший от жары.

Занимайтесь сексом после прохладного душа

Струи воды хорошо освежают, а партнеры выглядят даже более сексуальными.

Подготовьте комнату

Желательно перед сексом охладить комнату с помощью кондиционера.

Выбирайте прохладное место

Если же вы не дома, то подойдет участок с тенью на пляже, в бассейне, на лесной поляне под ветвями деревьев. Только позаботьтесь о гигиене и отсутствии свидетелей.

Используйте прохладные предметы

Кубики льда, прохладительные напитки и т.п.

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К слову, ученые не советуют заниматься сексом в воде, независимо от того, бассейн это, море, прохладный душ или горячая ванна. Мы писали, чем опасны подобные утехи для здоровья.

Фото: drjahlov

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