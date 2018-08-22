Как заниматься сексом в жару – 5 советов

Летняя жара – не повод отказываться от секса. Простые советы помогут получить удовольствие.
Об этом пишет Країна здоров’я.
Откажитесь от интима днем
Лучше выбирать для секса вечернее или утреннее время – и прохладнее, и организм не такой уставший от жары.
Занимайтесь сексом после прохладного душа
Струи воды хорошо освежают, а партнеры выглядят даже более сексуальными.
Подготовьте комнату
Желательно перед сексом охладить комнату с помощью кондиционера.
Выбирайте прохладное место
Если же вы не дома, то подойдет участок с тенью на пляже, в бассейне, на лесной поляне под ветвями деревьев. Только позаботьтесь о гигиене и отсутствии свидетелей.
Используйте прохладные предметы
Кубики льда, прохладительные напитки и т.п.Читайте: Публичный секс: где можно заняться и что за это будет Ученые нашли секрет качественного секса Чем опасно отсутствие секса для женщин
К слову, ученые не советуют заниматься сексом в воде, независимо от того, бассейн это, море, прохладный душ или горячая ванна. Мы писали, чем опасны подобные утехи для здоровья.
Фото: drjahlov