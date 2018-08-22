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Какие частные клиники предоставили возможность выбрать семейного врача в Украине

В Украине уже 85 частных клиник и врачей-предпринимателей подписали договора с Национальной службой здоровья, что предусматривает возможность для пациентов выбирать семейного врача среди специалистов этих учреждений.

Об этом сообщила и. о. министерства здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

– На сегодняшний день уже 85 частных клиник и врачей-предпринимателей подписали договора с Национальной службой здоровья Украины. В июле их было всего 12, – сообщила Супрун.

Пациенты, которые подпишут декларации с врачами частных заведений, будут получать полный перечень услуг первичной медицинской помощи, как и в коммунальных учреждениях.

– Для них стоимость услуг оплатит Национальная служба здоровья, – отметила руководительница МОЗ.

Полный перечень частных клиник и врачей-предпринимателей в Украине, которые заключили договоры с НСЗУ – смотрите здесь.

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Напомним, как вызвать врача и подписать декларацию.

Фото: DarkoStojanovic/Pixabay

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