Чтение лежа убивает зрение, а морковь лечит – правда или миф

Зрение ухудшается, если сидеть близко к экрану телевизора или читать лежа. Правда это или миф?

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook рассказала, что на самом деле влияет на ухудшение зрения и является причиной появления болезней глаз.

– Одна из реальных причин нарушения зрения – генетика. Физиологическая причина близорукости – неправильный размер глазного яблока и дефекты системы фокусировки. Чтение книги или сидение перед экраном не могут влиять физиологически, а наследственность на такое способна, – уверяет она.

Более того, по ее словам, поедание моркови килограммами не поможет его вылечить.

Супрун также отметила, что ученые не нашли связи между близорукостью и временем, проведенным за мониторами гаджетов.

– Впрочем, не исключено, что мы можем испытывать определенные симптомы, например напряжение, сухость глаз или удвоение изображения. Но обычно эти симптомы временные и не имеют влияния на развитие болезней глаза. В совокупности такие симптомы называются компьютерным зрительным синдромом. Он часто встречается у пользователей компьютеров – по всему миру их имеют около 60 млн человек, – пишет глава Минздрава.

Не нашла научного подтверждения также информация о том, что вредно смотреть на мониторы в темноте. Чтение при плохом свете или лежа – также не может привести к болезням глаз.

– Многие родители считают, что ухудшить зрение может сидение на задней парте. Впрочем, желание посадить ребенка на первую парту – не оправдано. Смотреть на удаленные предметы – нормальная функция нашего глаза, поэтому навредить зрению задняя парта не сможет. Сиденье же за первой партой показано детям, имеющим проблемы со зрением, которые не поддаются коррекции, – рассказывает Супрун.

Касательно моркови она сказала, что витамин А действительно участвует в функционировании сетчатки, а его дефицит может привести к ухудшению ночного зрения, однако этот дефицит должен быть очень большой, чтобы иметь какое-то негативное влияние. То же самое касается и черники.

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– Чтобы уменьшить риски ухудшения зрения, полноценно и сбалансировано питайтесь, следите за весом, оставьте вредные привычки, например, курение и ходите на прогулки. Последний пункт даже важнее, чем кажется. Исследования показывают, что миопия прогрессирует медленнее у тех детей, которые чаще бывают на свежем воздухе, – подытожила Супрун.

Кстати, ученые научили искусственный интеллект определять характер человека по его глазам.

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