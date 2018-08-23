Медицинская страховка в Украине: нужна ли, как выбрать пакет и цены

В Украине медицинская страховка не настолько популярна, хотя она позволяет существенно сэкономить во время несчастных случаев и болезней.

Что такое медицинское страхование

Медицинским страхованием называют вид страхования лица, который гарантирует получение медицинской помощи и компенсацию расходов на медикаменты при возникновении проблем со здоровьем, которые отвечают страховому случаю.

При заключении договора со страховой компанией будет предоставляться список заболеваний и случаев, при которых вам будет компенсироваться стоимость лечения. То есть, если страховки от, например, хронических заболеваний у вас нет, то и расходы на лечение покрываться не будут.

Большинство страховых компаний в Украине предлагает следующие услуги при оформлении медицинского страхования:

поликлиническое обслуживание

оплата медикаментов при амбулаторном и стационарном лечении

стоматологическое лечение (плановое и экстренное)

плановая и экстренная стационарная помощь

неотложная помощь

Кроме того, можно получить дополнительные услуги в пакете, которые отличаются в зависимости от выбранной страховой компании и могут включать в себя вакцинацию от гриппа, диагностику и лечение туберкулеза, плановое протезирование зубов, коррекцию зрения и многое другое.

Также оговаривается и сумма оплаты страхового полиса, в зависимости от предоставляемых услуг и типов случаев, которые он будет покрывать. В год одному человеку будет доступна определенная сумма, которую готова покрывать страховая компания. Если же за год она будет исчерпана, то оплата будет ложиться на больного.

В Украине медицинское страхование до сих пор не является востребованной услугой. Больше всего договоров на такую услугу заключают с корпоративными клиентами. То есть, медицинской страховкой пользуются компании для обеспечения финансирования сотрудников в случае болезни или несчастного случая.

К концу 2013 года в Украине было застраховано около 5% населения. Сейчас этот показатель мог приблизиться к 6%, но это все равно очень плохое положение дел, по сравнению со странами Западной Европы, где количество застрахованного населения приближается к 85-90%. В некоторых странах мира даже введено обязательное медицинское страхование, которое прекрасно себя проявило за долгие годы.

Мировой опыт медицинского страхования

Опыт обязательного медицинского страхования внедряется и в ближайших к Украине европейских странах, которые прекрасно понимают его необходимость в современном мире.

Так, в Польше работающие лица обязаны платить за медицинскую страховку. Взносы вычитаются непосредственно из заработной платы работодателем, а фрилансеры сами платят взнос в Национальный фонд здравоохранения.

Но существует в Польше и добровольная система страхования. Страховку могут оформить люди, которые не попадают под категорию, которой необходимо иметь медицинское страхование.

Взносы за обязательное страхование в Польше составляют около 9% от заработной платы. Людям, которые участвуют в программе, и членам их семей предоставляют право на бесплатную первичную медико-санитарную помощь, специализированную медицинскую помощь и стационарное лечение.

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В Нидерландах медицинское страхование начали вводить в 1940-х годах. В это время союзы взаимопомощи объединялись в крупные страховые фонды.

В 1990-х годах провели реформы, которые известны под названием план Деккера. Фрагментарные страховые программы поменяли на систему обязательного медицинского страхования.

В результате ввели единую для всех категорий населения ставку страхового взноса, которая определяется процентом от прибыли. Сумма накапливается в страховом фонде и возвращается страховой компании, которую избрал клиент.

Компания получит отчисления от страхового фонда, которые отражают реальный объем расходов, включая нормативы на ведение дела. Такая система управления сохраняет ответственность правительства за состояние здравоохранения, но многие функции управления и планирования переходят страховым компаниям.

Швеция ввела обязательное медицинское страхование в 1955 году, которое стало неотъемлемой частью Национальной системы социального страхования и сегодня является обязательным для всего населения страны.

Финансирование страхование осуществляют правительство, муниципальные и окружные советы, а также работодатели.

В США, вопреки распространенному мнению о медицинском страховании, оно не обязательное. Любой человек может получить медицинскую помощь, если готов ее оплатить. Но при этом придется отстоять в очередях и само лечение будет весьма дорогостоящим.

Чаще всего страховка в США становится обязательной во время работы и ее предоставляет работодатель. Потеря работы приведет и к потере страхового полиса, из-за чего некоторые предпочитают оформлять медицинскую страховку, которая не привязана к месту работы.

Лечение в США дорогое и даже базовый визит к врачу может обойтись в несколько сотен долларов. Однако стоимость самого минимального пакета медицинских услуг в США может обойтись в приблизительно $200-$300. Поскольку даже в США не все могут позволить себе пользоваться медицинской страховкой, большинство предпочитает жить со страховым полисом, предоставленным работодателем, который в среднем стоит около $500.

Медицинское страхование в Украине

В Украине рынок страхования развит не так сильно, как в других Европейских странах, поскольку последние несколько лет экономика нашей страны находилась в весьма нестабильном и хрупком состоянии. Потому украинцы пытаются больше копить деньги, вместо того, чтобы делать долгосрочные вклады, даже если это касается их здоровья.

Но, несмотря на это, рынок страховки и страховой медицины в Украине существует и старается активно развиваться даже в таких нелегких условиях. Больше всего у нас распространено так называемое личное страхование, которое клиент заключает лично со страховой компанией. Иногда медицинская страховка входит в социальный пакет крупных компаний, но он составляет на рынке достаточно малую долю.

Даже в нашей стране медицинская страховка несет большую выгоду для клиентов страховых фирм. При возникновении страхового случая она позволяет человеку не волноваться за стоимость лекарств и обследований, которые ему необходимы. Кроме того, клиент точно знает сумму, на выплату которой он может рассчитывать. Если лечебное заведение нарушит стандарты медицинских услуг, то страховая компания может отказать им в полной или частичной оплате.

Основных минусов в медицинской страховке можно выделить два. Во-первых, если за год (или другое определенное количество времени) действия полиса с вами ничего не случится или вам не понадобится медицинская помощь, то и деньги никто возвращать не будет.

Во-вторых, нужно четко понимать, какие страховые случаи будут оплачиваться по вашему полису. Если же вы заболеете чем-то, что не прописано в вашем страховом соглашении, то оплату медицинских услуг компания не компенсирует. Например, часто в медицинскую страховку не входит пакет стоматологических услуг или они очень ограничены.

Самая базовая страховка в год, стоимость которой составляет около 300-500 гривен, позволит меньше переживать за обычные болезни, но вряд ли поможет при серьезных проблемах со здоровьем. Такая страховка позволит получать около 25 тыс. гривен компенсации по страховым случаям в год, но и тут все больше зависит от самой фирмы, с которой вы заключаете соглашение.

К примеру, страховая компания ИНГО Украина предлагает годовую сумму возмещения в размере 135 тыс. грн. при годовой оплате почти 7,5 тыс. грн.

Компания АСКА может предоставить страхование, которое покрывает исключительно визиты к врачам и бригады скорой помощи при возникновении несчастного случая. Стоимость такого полиса составит 500 гривен в год.

В компании Альфа страхование есть множество видов страховых предложений, которые распространяются на семью. Цена колеблется от 1 тыс. грн до 32,2 тыс. грн без учета страховки для ребенка. В зависимости от выбранного пакета, количество и качество услуг будет значительно отличаться. К примеру, базовый пакет за 1 тыс. грн предоставит вам страховую компенсацию на сумму в 50 тыс. грн. Из услуг вам будет предоставлен вызов скорой помощи и неотложное лечение в стационаре клиник до так называемой 4-й категории.

Страховка в той же компании за 5,4 тыс. грн уже предоставит страховую компенсацию до 100 тыс. грн. Из услуг вам добавят посещение поликлиники до 4 категории, частичную оплату за медикаменты и вызов врача на дом.

Неотложная стоматологическая помощь предоставляется, как правило, в страховых пакетах, стоимость которых начинается от 15 тыс. грн. Кроме того, чем дороже пакет, тем больше будет количество клиник, в которых вы сможете лечиться.

Также важно обращать внимание на то, какие суммы покрываются при хирургическом и стоматологическом лечении. Ведь даже при 100 тыс. грн компенсации, страховая может покрывать, например, не более 2 тыс. грн на стоматологию.

Для оформления медицинского страхования вам понадобятся:

Паспорт

Идентификационный номер

Заполненные анкеты, которые предлагает страховая компания

Платежи, как правило, проводятся один раз в год, но некоторые компании могут предоставлять ежемесячную и ежедневную оплату.

К слову, благодаря внесенным изменениям, приобрести обязательную страховку на авто в Украине отныне можно через электронную систему.

Фото: ИНГО Украина (Скриншот), Альфа страхование (Скриншот)