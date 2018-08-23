В теле человека нашли новый орган

Ученые из австралийского Института медицинских исследований Гарван нашли в иммунной системе микроорган, который запоминает все предыдущие инфекции и вакцинации.

Он наполнен иммунными клетками, которые реагируют на инфекции, с которыми ранее не сталкивался организм человека, пишет Newsweek.

Размещен микроорган с внешней стороны лимфатических желез.

Его удалось обнаружить с помощью сложного метода 3D-микроскопии.

Ученым удалось даже получить трехмерные снимки органа – он тонкий, плоский и дает о себе знать только тогда, когда человек имеют дело с неизвестной инфекцией.

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Напомним, ВОЗ предупредила о высокой вероятности новой глобальной эпидемии, причиной которой станет неизвестная пока инфекция – так называемая болезнь Икс.

Фото: newsweek.com, pixabay.com