Ученые рассказали о еще одной причине ожирения

Ученые выяснили, что недосыпание влияет на обмен веществ в организме и вызывает ожирение.

Шведские ученые пришли к выводу, что нарушение сна влияет на обмен веществ человека и повышает способность тела накапливать жир, пишет The Guardian.

Новые данные дополняют доказательства того, что недосыпание влияет на ритмы природных часов, вызывая различные проблемы со здоровьем.

– Спать не означает только экономить энергию. Этот процесс имеет очень много функций, – сказал исследователь циркадных ритмов Университета Уппсала Джонатан Кедернаэс.

Как выяснилось, проблемы со здоровьем у людей, которые недосыпают, появляются из-за влияния на обмен веществ и сбалансированность между мышечной массой и жиром в теле.

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По словам ученых, правильная диета и физические упражнения помогут преодолеть последствия недосыпания.

К слову, международная группа ученых обнаружила механизм, который провоцирует развитие ожирения и связан с устойчивостью к лептину (гормона контроля веса).