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Найдена новая причина ожирения

Международная группа ученых обнаружила механизм, который провоцирует развитие ожирения и связан с устойчивостью к лептину (гормону контроля веса).

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Молекулы лептина выделяются из клеток белой жировой ткани во время приема пищи. Через кровоток гормон попадает в мозг, в гипоталамус, где взаимодействует с белками на поверхности нейронов. Показано, что у людей с лишним весом в крови присутствует много лептина, но это не влияет на их сытость. Такое состояние называется устойчивостью к лептину, и считается, что именно оно отвечает за развитие ожирения.

Исследователи выяснили, что у мышей, которые получают большое количество жиров с пищей, образуется фермент, называемый матриксной металлопротеиназой 2 (MMP-2), который препятствует связыванию лептина с рецепторами нервных клеток в гипоталамусе. MMP-2 вызывает повреждение рецепторов. В свою очередь, это блокирует сигналы нейронов, участвующих в формировании ощущения сытости.

Ученые сумели подавить активность MMP-2 и показать, что в этом случае лептин вновь начинает связываться с нейронами, что уменьшает склонность к перееданию. Исследователи надеются, что результаты помогут разработать ингибитор протеиназы, который был бы эффективен для организма человека. Однако наличие подобного механизма у людей еще предстоит подтвердить.

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К слову, ранее ученые назвали дату, когда начнется тотальное ожирение человечества.

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