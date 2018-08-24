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Пользы от умеренного употребления алкоголя нет – ученые

Ученые считают, что умеренное употребление алкоголя не несет пользы для здоровья.

Алкоголь

Ученые из Вашингтонского университета считают, что умеренное употребление алкоголя не является безопасным для здоровья, сообщает EurekAlert!.

Исследователи проанализировали данные о последствиях употребления алкогольных напитков среди людей из 195 стран. Во время эксперимента, который длился 26 лет, проанализировали около 600 научных статей, посвященных риску употребления алкоголя.

Ученым удалось установить связь между выпиванием и повышением риска преждевременной смерти, рака и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам экспертов, только полный отказ от алкоголя минимизирует вероятность заболеваний.

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К слову, ученые выяснили, что недосыпание влияет на обмен веществ в организме и вызывает ожирение.

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