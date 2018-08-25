Чистый яд! Назван самый опасный продукт питания

Кокосовое масло более чем на 80% состоит из насыщенных жиров, и является “одним из худших продуктов, которые только можно съесть”.

Кокосовое масло является “чистым ядом”, убеждена директор Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и профессор Гарварда Карин Михелс, передает Business Insider.

По словам профессора, употребление кокосового масла может нанести значительный ущерб, поскольку оно является “одним из худших продуктов, которые только можно съесть”.

Михелс подчеркнула, что кокосовое масло более чем на 80% состоит из насыщенных жиров. Это вдвое больше свиного сала и на 60% больше говяжьего жира.

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Профессор также добавила, что масло кокоса повышает содержание “плохого холестерина”, избыток которого увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что умеренное употребление алкоголя не является безопасным для здоровья.

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