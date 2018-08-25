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Тренировки по-новому: Супрун рассказала, чем заменить фитнес

Работа на огороде или так называемый агрофитнес хорошо влияет на психическое здоровье человека. Однако есть и некоторые минусы.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объясняет, что это сильная нагрузка на мышцы.

Работа на природе снижает уровень гормона кортизола в организме, что в свою очередь уменьшает напряжение и симптомы тревожности.

К тому же, садоводство внедряют в некоторых клиниках для людей с психическими болезнями. Различные инструменты способны развивать различные мышцы тела. Именно поэтому агрофитнес содержит аэробные упражнения для укрепления мышц.

Сравнивая агрофитнес и просто фитнес, первый не спланированный и не циклический. Также такие тренировки разнообразные и не монотонные.

С “минусов” агрофитнеса – риск получить травму, боль в мышцах и суставах. Таким образом, он серьезно может навредить организму.
В земле живет возбудитель столбняка, а, следовательно, существует риск подцепить опасное заболевание.

Чтобы избежать травм, попробуйте чередовать виды деятельности, работать недолго, часто делать перерывы и разминки. Супрун отметила, что на следующий день необходимо отдохнуть.

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К слову, акты ICTV писали, что люди с лишним весом имеют повышенный риск заболеть очень опасными болезнями.

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