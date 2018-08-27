6 или 10 часов? Ученые определили идеальное количество сна

Ученые пришли к выводу, что как недосып, так и пересыпание влияют на вероятность смерти от болезней сердца.

Результаты работы ученых опубликованы на портале Европейского общества кардиологии.

В ходе исследования специалистами была изучена взаимосвязь между продолжительностью сна и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого ученые проанализировали данные обследований 1 млн человек со здоровым сердцем.

Обследованных пациентов разделили на три группы: в первой люди спали более 8 часов в сутки, во второй — от 6 до 8 часов, в третьей –– менее 6 часов.

Выяснилось, что риск появления инсульта и развития ишемической болезни сердца возрастает на 11% при сне менее шести часов. В то же время при длительности сна более восьми часов такие риски выше на 33%.

Здоровому человеку нужно спать от 6 до 8 часов.

– Короткие промежутки сна вряд ли нанесут серьезный вред здоровью, но необходимо избегать пересыпания. Правильный сон является важной частью здорового образа жизни, – говорит автор исследования Эпайминондаса Фонтаса.

Читайте: Дневной сон: сколько нужно спать и почему

К слову, ранее ученые рассказали, как интернет влияет на сон.