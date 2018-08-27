Без нагрузки на спину. Как правильно носить школьный рюкзак

Минздрав и врач-нейрохирург дали несколько советов, которые помогут собрать школьный рюкзак так, чтобы у ребенка не было нагрузки на спину.

Советы, которые подготовили Минздрав и врач-нейрохирург, помогут вовремя обратить внимание на нагрузку школьных рюкзаков и защитить спины детей.

Ведь во время учебного процесса нагрузка должна быть на мозг, а не на спину, отмечает и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

– Организуйте размещения предметов в рюкзаке так, чтобы наиболее тяжелые были внизу, ближе к центру и к спине. В отделении, которое прилегает к спине ребенка, должны размещаться книги. Это минимизирует риски травмы спины, – пишет и.о. главы Минздрава.

Супрун советует поощрять ребенка рассказывать о любом дискомфорте, боли, онемении или других ощущениях в спине, шее, руках или ногах, возникающих при ношении рюкзака.

Кроме того, стоит следить, чтобы ребенок всегда использовал две лямки рюкзака: равномерное распределение веса убережет от искривления позвоночника.

Для профилактики проблем со спиной нужно плотно затягивать лямки, чтобы рюкзак прилегал к спине по всей длине.

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Не менее важно следить за тем, как ребенок одевает и снимает рюкзак. Важно, чтобы школьник делал это без труда. При необходимости нужно отрегулировать длину лямок.

– Следите, чтобы ребенок не наклонялся вперед для компенсации веса рюкзака. Если вам кажется, что рюкзак тяжеловат, уберите несколько учебников из рюкзака и пусть ребенок несет их в руках. Если вес рюкзака является чрезмерным и проблема остается, приобретите второй комплект книг: один – для дома, другой – для школы, – отмечает Ульяна Супрун.

Кроме того, и.о. главы Минздрава призывает не игнорировать любые болевые ощущения в спине детей и подростков.

По ее словам, стоит поощрять ребенка не носить рюкзак без необходимости и снимать его при каждой возможности.

Кроме того, в рюкзаке должны быть только необходимые вещи.

Если ребенку нужно что-то поднять с пола, не снимая рюкзак, безопасная поза – это приседания, а не наклонности.

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