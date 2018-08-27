Как правильно пить воду, и почему 8 стаканов в день – миф

Нет никаких научных доказательств того, что избыточное потребление воды благотворно влияет на здоровье, отмечает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Организм здорового человека всегда даст знать о жажде, и заставлять себя выпивать восемь стаканов воды не нужно. Утверждение о том, что излишняя жидкость поможет избавиться от морщин, очистить организм от токсинов или помочь похудеть, является мифом. Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Супрун отметила, что убеждение о необходимости выпивать 8 стаканов воды в день связывают с рекомендациями американского Совета по вопросам питания (U.S. Food and Nutrition Board) 1945 года, который советует взрослым употреблять 2,5 литра воды в день. Однако в этих же рекомендациях отмечалось, что большая часть воды содержится в продуктах, поэтому водный баланс пополняется также во время приема пищи.

Безусловная польза воды проявляется тогда, когда вы пьете столько, сколько нужно вашему организму. Но нет никаких научно подтвержденных доказательств насчет преимуществ для здоровья избыточного количества воды, отмечает Супрун.

Единых норм потребления жидкости не существует, универсальный совет – пейте, когда вы чувствуете жажду. Во время занятий спортом или в случае жары пить следует чаще.

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Однако пожилые люди и дети хуже различают сигналы тела о жажде, поэтому им нужно напоминать о питье. Кроме того, тело детей содержит больше воды, чем тело взрослых, и еще они больше двигаются.

Также врач может посоветовать вам пить больше воды, если этого требует ваше лечение. Например, если у вас камни в почках, инфекция мочевыводящих путей или диарея. Если вы часто чувствуете сухость во рту – это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем или быть связанным с приемом лекарств.

Напомним, Ульяна Супрун посоветовала украинцам “таблетку” от всех болезней.