Парламент Великобритании: Регулирование электронных сигарет вредит сокращению курения

В августе Комитет по науке и технологиям при парламенте Великобритании опубликовал отчет об электронных сигаретах.

Согласно данным, электронные сигареты, как и системы нагрева табака, менее вредные по сравнению с обычными сигаретами, и их распространение не влияет на количество курильщиков (в т.ч. среди молодежи). Напротив, электронные сигареты используются как продукт пониженного риска теми пользователями, кто не может отказаться от курения самостоятельно или с помощью медикаментозной терапии.

Как результат, применение идентичных с традиционными сигаретами правил регулирования препятствует сокращению уровня курения среди населения.

Электронные сигареты на 95% менее вредны традиционных. Они не содержат смол и монооксида углерода – наиболее опасных компонентов сигаретного дыма, которые образуются при горении. Системы нагрева табака – довольно новая категория продуктов пониженного риска – считаются также менее вредными по сравнению с обычными сигаретами.

– Использование электронных сигарет сокращает уровень вреда для здоровья по сравнению с сигаретным дымом. Это относится также к системам нагрева табака. Необходимо изучать побочные эффекты, хотя их гораздо меньше, чем от сигарет, – прокомментировал ситуацию относительно пассивного курения профессор Дэвид Гаррисон, представитель комитета Великобритании по канцерогенности химических веществ в пищевых продуктах, потребительских продуктах и ​​окружающей среде.

Действующая политика Великобритании регулирует электронные сигареты наравне с традиционными в вопросах лицензирования, рекламы и доступности использования. Эксперты утверждают: поскольку электронные сигареты являются менее вредным продуктом, их регулирование должно быть пересмотрено. Отчет комитета содержит несколько рекомендаций:

1. Лицензирование электронных сигарет позволит врачам предлагать их в качестве метода борьбы с курением не мотивированным на отказ курильщикам, что уменьшит вред для здоровья.

2. Электронные сигареты исключают пассивное курение. Запрет на использование в общественных местах и ​​принуждение использовать те же зоны, что и курильщики, может привести к рецидивам.

3. Необходимо пересмотреть рекламные ограничения, поскольку многие из тех, кто потерпел неудачу в отказе от курения, плохо осведомлены о возможных альтернативах.

Представители Центра исследования табака и алкоголя отмечают нехватку данных – изучение безопасности систем нагрева табака проводятся только одной табачной компанией. Данные должны пройти независимое оценивание перед их публикацией, но уже на ранних этапах исследования подтверждают, что вероятность развития рака при использовании системы heat-not-burn составляет примерно 10% по сравнению с обычными сигаретами.

Несмотря на то, что полученные доказательства указывают, что электронные сигареты менее вредны, чем традиционные, на рынке постоянно появляются новые продукты – как электронные сигареты, так и системы нагрева табака. Исследования должны учитывать их также с целью предоставления актуальной информации о безопасности устройств.

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Ситуация в Украине противоположная – единая позиция Министерства здравоохранения относительно электронных сигарет и систем нагрева табака была указана в. о. министра здравоохранения Ульяной Супрун на ее личной странице в Фейсбуке. Она идет вразрез с подходом Великобритании, где в 2016 году был зафиксирован исторический минимум распространенности курения (15,5% или 16900000). Это стало возможным во многом благодаря подхода снижения вреда (harmreduction). В Украине, по данным отчета GATS, в 2017 году доля курильщиков составила 22,8%. Посты и.о. министра вызвали неоднозначную реакцию среди населения, которое уже перешло на альтернативные продукты – подробнее здесь.

Почему Великобритания? Цифры говорят сами за себя: сегодня в стране зафиксировано 29 миллионов пользователей электронных сигарет, 470 000 используют их с целью избавления от зависимости, а десятки тысяч полностью отказываются от курения ежегодно. Курильщикам необходимо доносить важность отказа от курения, однако, если это невозможно, помогать переходить на электронные сигареты как на менее вредную альтернативу.