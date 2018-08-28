Что будут выдавать при рождении ребенка: перечень товаров из Пакета малыша

С сентября при рождении ребенка каждая семья получит Пакет малыша общей стоимостью до 5 тыс. грн. Стало известно, что войдет в перечень детских товаров.

С 1 сентября 2018 украинские семьи при рождении ребенка получат Пакет малыша – набор из 25-ти необходимых вещей для новорожденных детей.

Кроме одежды и других важных для ребенка вещей, пакет будет содержать информационные материалы, которые помогут родителям в вопросах лучшего ухода за ребенком, сообщает Минсоцполитики.

Пакет малыша – перечень товаров:

Подгузники одноразовые для новорожденных, от 2 до 5 кг, но не менее 94 штук в упаковке;

Салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенны, PH-нейтральны, без запаха и не менее 56 штук в упаковке;

Пеленка ситцевая, размер 80 x 95 см (допускается изменение размеров +/- 10%);

Пеленка фланелевая, размер 90 x 110 см (допускается изменение размеров +/- 10%);

Пеленка муслиновая, размер 70 x 70 см (допускается изменение размеров +/- 10%);

Пеленка многоразовая влагостойкая, размер 60 х 80 см (допускается изменение размеров +/- 10%);

Шапочка, 100% хлопок, размер 0 – 3 месяца;

Шапочка, 100% хлопок, размер 3 – 6 месяцев;

Боди с коротким рукавом: размер 50 – 56 см, размер 56 – 58 см;

Боди с длинным рукавом, трикотаж, 100% хлопок: размер 50 – 56 см, размер 56 – 58 см;

Штаны-ползунки с закрытыми носками, 100% хлопок: размер 50 – 56 см, размер 56 – 58 см;

Человечки с длинным рукавом и штанишками: размер 50 – 56 см, размер 56 – 58 см;

Носки, доля хлопка в изделии не менее 90%, размер 0 – 3 месяца;

Термометр для воды;

Термометр для тела электронный, с резиновым наконечником;

Ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные), изготовлены из нержавеющей медицинской стали;

Прокладки для лактации, не менее 60 штук в упаковке;

Одеяло тепла/демисезонная, наполнитель – 100% хлопок, внешняя ткань – также 100% хлопок, размер 90 x 120 см (допускается изменение размеров +/- 10%);

Плед-одеяло, 100% трикотаж, хлопок, размер 60 x 80 см (допускается изменение размеров +/- 10%);

Матрас, состав по международным нормам, размер 42 x 70. Размер матраса (периметр) должно совпадать с размером (периметру) дна коробки-люльки;

Полотенце махровое для купания уголком, размер 100 x 100 см (допускается изменение размеров +/- 10%), произведенное из натурального материала;

Игрушка-погремушка развивающая, изготовленная из пластика с сертификатом, который позволяет использование детских игрушек, без мелких деталей;

Крем с содержанием ланолина 100%;

Жидкое мыло-шампунь детское с дозатором, универсальное, от 0 лет, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл;

Весь комплект будет упакован в коробку-люльку из прочного картона, размер 43 × 70 × 27 см. Указанная коробка изготавливается из прочного гофрокартона с кашировкой и полноцветной печатью на дно и крышку коробки. А для укрепления конструкции, в дно и боковые стенки должны быть приложены отдельные вставки.

Читайте: Мужчина в декрете – герой или подкаблучник?

Напомним, одноразовое пособие Пакет малыша будут выдавать маме или законному представителю ребенка при выписке новорожденного из роддома.

Фото: Pixabay