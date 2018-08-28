В школе требуют медицинскую карту – что делать

С марта 2018 года медицинские карты для принятия ребенка в школу не нужны.
Об этом напомнила родителям в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
– Если вы пришли в школу, а от вас требуют медицинскую карту ребенка (форма № 026/у) – документ на кучу страниц, который заполнялся от руки медиками и хранился в школе, скажите, что его отменили, – советует она.
По ее словам, дети должны пройти только обычные медицинские осмотры у своего семейного врача или педиатра и получить стандартные справки:
1. Справка формы №086-1/о – Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра;
2. Справка формы №063/о – Карта профилактических прививок.
Супрун также отметила, что все услуги у педиатра или семейного врача, с которым вы подписали декларацию для ребенка, бесплатные.
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Напомним, Министерство здравоохранения предложило отменить ежегодные медосмотры для государственных служащих.
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