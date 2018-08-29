Корь в Украине: за неделю заболели более 500 человек

За 34-ю неделю 2018 года в Украине корью заболело 538 человек. Это на 12,5% меньше, чем на предыдущей неделе.

Вторую неделю подряд в Украине наблюдалось значительное снижение заболеваемости корью, сообщает Центр общественного здоровья МЗ.

За 34-ю неделю 2018 года корью заболело 538 человек – 245 взрослых и 293 ребенка. Это на 12,5% меньше, чем на предыдущей неделе.

Всего с начала года корью заболели 29953 человека – 12245 взрослых и 17708 детей.

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Больше всего людей заболели корью во Львовской (5830 человек), Закарпатской (3014 человек), Ивано-Франковской (2757 человек), Одесской (всего 2355 человек), Киеве (всего 2098 человек) и Тернопольской (всего 1606 человек) областях.

С начала года от осложнений кори умерло 13 человек – 9 детей и 4 взрослых.

Ранее в Украине начали бесплатную вакцинацию от кори взрослых – тех, кто еще не получил прививку и относится к группам повышенного риска.

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