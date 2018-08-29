PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье / Корь в Украине: за неделю заболели более 500 человек/

Корь в Украине: за неделю заболели более 500 человек

За 34-ю неделю 2018 года в Украине корью заболело 538 человек. Это на 12,5% меньше, чем на предыдущей неделе.

Вакцина

Вторую неделю подряд в Украине наблюдалось значительное снижение заболеваемости корью, сообщает Центр общественного здоровья МЗ.

За 34-ю неделю 2018 года корью заболело 538 человек – 245 взрослых и 293 ребенка. Это на 12,5% меньше, чем на предыдущей неделе.

Всего с начала года корью заболели 29953 человека – 12245 взрослых и 17708 детей.

Читайте: Вспышка кори в Украине. Как не заболеть (ИНФОГРАФИКА)

Больше всего людей заболели корью во Львовской (5830 человек), Закарпатской (3014 человек), Ивано-Франковской (2757 человек), Одесской (всего 2355 человек), Киеве (всего 2098 человек) и Тернопольской (всего 1606 человек) областях.

С начала года от осложнений кори умерло 13 человек – 9 детей и 4 взрослых.

Ранее в Украине начали бесплатную вакцинацию от кори взрослых – тех, кто еще не получил прививку и относится к группам повышенного риска.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Щеплення
Прививки эффективны только для детей – миф или правда?
Швидка допомога
Медреформа в Украине: новые правила вызова скорой помощи (ИНФОГРАФИКА)
Кір
Более 41 тыс. больных – в Европе эпидемия кори
7 смертей. В Украине участились случаи ботулизма
Еда, которая нас убивает: мясо с сальмонеллой и йогурт со стафилококком
В Киевской области двухлетний ребенок умер от кори
Пляжі Києва
132 пляжа Украины, где нельзя купаться (КАРТА)
поступление в медвуз
Поступление в медвуз: в МОЗ назвали проходной балл
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка