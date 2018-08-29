Магнитные бури в сентябре – опасные даты

В сентябре ожидаются 6 магнитных всплесков, которые приравниваются к магнитной бури уровня G1.
Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
Магнитные колебания ожидаются в период с 11 по 14 сентября, 16 и 22 сентября.
Читайте: Календарь магнитных бурь на 2018 год (ИНФОГРАФИКА)
Отмечается, что бури 1 класса способны влиять на энергетические системы – слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты – небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, наземные системы – полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.
Напомним, в 2018 году Землю ожидают 20-35 геомагнитных бурь, среди которых 2-4 большие и очень большие.
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