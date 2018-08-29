Провоцирует рак и инсульт! Ученые назвали опасную диету

Низкоуглеводные диеты, которые ранее были признаны частью здорового образа жизни, на самом деле увеличивают риск преждевременной смерти.

К таким выводам пришли ученые Медицинского университета в Лодзи (Польша), сообщается в пресс-релизе на EurekAlert! В учреждении было проведено долговременное исследование, которое проходило в 1999-2010 годах и объединило 24 825 добровольцев со средним возрастом около 47 лет.

Специалисты изучали связь между низкоуглеводным питанием и смертностью от различных причин, включая ишемическую болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания (инсульт) и рак.

Оказалось, что для приверженцев “здоровой” диеты риск преждевременной смерти увеличивается на 32 процента (за период наблюдения в 6,4 лет) по сравнению со среднестатистическим показателем. При этом риск гибели от болезней сердца, инсульта и опухолей увеличивался на 25-51 процентов. Эта связь оказалась наиболее выраженной у пожилых людей, не страдающих ожирением.

– Низкоуглеводное питание увеличивает риски по отдельным причинам смерти, включая ишемическую болезнь сердца, инсульт и рак. Этой диеты следует избегать, – сказал профессор Мацей Банах, который участвовал в исследованиях.

Ученые пояснили, что одной из возможных причин таких результатов является сопутствующее увеличение потребления животного белка и жиров, а также недостаточное поступление в организм клетчатки и других веществ растительного происхождения.

Читайте: 6 или 10 часов? Ученые определили идеальное количество сна

К слову, ранее мы писали, как похудеть без диет.