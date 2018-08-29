Скандал в Охматдете. Спасать детей едут иностранные врачи

Для бесперебойной работы отделения трансплантации костного мозга (ТКМ) больницы Охматдет привлекут иностранных врачей.

Для обеспечения бесперебойной работы отделения трансплантации костного мозга (ТКМ) Национальной детской специализированной больницы Охматдет Минздрав намерен привлечь иностранных врачей, которые будут предоставлять дистанционные и выездные консультации.

– Уже получено подтверждение от специалистов из клиник Литвы и Италии, также разрабатывается план стажировки украинских врачей в лучших клиниках ЕС, – отметили в ведомстве.

В МОЗ уточнили, что после увольнения ряда врачей в отделении ТКМ осталась половина штата, поэтому нагрузка на работников на некоторое время увеличится.

Для обеспечения беспрерывного процесса лечения пациентов, нагрузку по проведению лабораторных исследований распределят на несколько столичных медучреждений.

Также руководство Охматдета подготовило программу для молодых врачей, которые хотят учиться на трансплантологов у лучших иностранных специалистов и работать в главной больнице страны.

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Напомним, 17 августа руководство Охматдета уволило завотделением ТКМ Олега Рыжака после служебной проверки о рациональности заказа и использования лекарств, в результате которой были выявлены нарушения.

Светлана Донская была уволена 20 августа после отказа от должности врача-гематолога педиатрического отделения КДП Охматдета, предложенной в связи с реорганизацией центра. Вслед за ней заявления об увольнении написали еще ряд врачей.

Приказ о реорганизации Центра детской онкогематологии и ТКМ, утвержденный Минздравом для улучшения качества предоставления медицинских услуг, а также предотвращения случаев хищения медикаментов вступил в силу 20 августа.