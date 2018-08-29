Украинцам угрожают три штамма гриппа. Есть ли вакцины?

В новом эпидсезоне, который начнется в октябре и продлится до мая 2019 года, прогнозируют три штамма вируса гриппа – Мичиган, Сингапур та Колорадо.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

– Согласно опубликованному прогнозу Всемирной организации здравоохранения, вирусами, которые вероятно будут циркулировать в Украине в новом эпидсезоне, являются: вирус, подобный A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; вирус, подобный A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2); вирус, подобный B/Colorado/06/2017, – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что уже перерегистрированы вакцины соответствующего штамового состав против гриппа.

– Для эпидсезона 2018-2019 года в Украине ожидается наличие трех вакцин от гриппа. Одна из них уже зарегистрирована в Украине, вторая вакцина завершила процесс специализированной экспертизы регистрации, материалы по третьей вакцине находятся на рассмотрении в Государственном экспертном центре, – говорят в Минздраве.

В ведомстве также уверяют, что каждый украинец сможет приобрести вакцину в аптеке, где они будут доступны в течение месяца.

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Ранее Министерство здравоохранения составило список препаратов, которые не следует назначать для лечения респираторных инфекций.

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