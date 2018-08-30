Лечебный напиток от инфаркта и инсульта

Какао – очень полезный для здоровья продукт, который уменьшает риск возникновения инфарктов и инсультов, улучшает функции мозга, борется с депрессией и многое другое.

Согласно результатам исследований, какао действительно содержит важные соединения, которые могут положительно повлиять на здоровье, пишет Ukr.Media.

Так, какао-порошок, если его употреблять как составляющую продуктов питания, таких как шоколад, способствует уменьшению хронического воспаления в организме и снижению высокого кровяного давления.

В то же время какао-порошок богат полифенолами, что, со своей стороны, способствуют снижению воспаления и улучшению уровня холестерина, а также играет определенную роль в предотвращении возрастной дегенерации.

Правда, как подчеркивается, обработка какао в шоколаде или других продуктах может существенно снизить содержание полифенолов.

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