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Отравление на поминках в Луцке: у пострадавших обнаружили сальмонеллез

У пяти человек, отравившихся на поминальном обеде в кафе Луцка с 19 по 21 августа, диагностировали сальмонеллез.

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По результатам лабораторных исследований подтвержден диагноз сальмонеллез у пяти человек, отравившихся в кафе Луцка и госпитализированых с 19 по 21 августа, сообщает ГСЧС.

– 29 августа по результатам лабораторных исследований подтвержден диагноз сальмонеллез у пяти человек, из них двое детей (2001 и 2008 г. н.), которых с 19 по 21 августа госпитализировали в областную инфекционную больницу после употребления продуктов питания на поминальном обеде в кафе Фора (г. Луцьк), – говорится в сообщении.
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В очаге заболевания проводят комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Ситуация находится на контроле Управления ГСЧС в Волынской области.

Мы уже писали, как уберечься от опасных бактерий и не подхватить ботулизм, сальмонеллез, дизентерию и эшерихиоз.

Фото: Dreamstime

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