Рак и стресс: Минздрав выступил против линеек в школах

Ульяна Супрун назвала школьные линейки “пережитком советской традиции”.

Минздрав не рекомендует проводить школьные линейки – они опасны для здоровья детей.

Об этом в своем Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она назвала школьные линейки “пережитком советской традиции” и отметила, что в западных странах их нет, потому что это “вредно прежде всего с медицинской точки зрения”.

При любой погоде – солнечной или пасмурной – опасны ультрафиолетовые лучи, и их наибольшая активность чаще всего приходится на время проведения школьных линеек, поясняет Супрун. По ее мнению, всего 15 минут под их прямым излучением увеличивает риск возникновения рака кожи и некоторых нарушений зрения.

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Супрун отметила, что линейки также не на пользу психическому здоровью.

– Скопление незнакомцев да еще и с не совсем понятной целью вызывает у детей стресс, особенно у самых маленьких школьников, – пишет министр.

– Поэтому МОЗ Украины однозначно не рекомендует проводить линейки. Не лучше заменить их интересными, интерактивными уроками? – подчеркнула Супрун.

К слову, Факты ICTV подготовили варианты, где можно выгодно приобрести школьную форму ребенку.