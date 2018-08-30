Сигарета, кальян, вейп: существует ли разница в рисках для организма

В начале августа в парламенте был зарегистрирован законопроект о введении акцизного налога на жидкости, содержащиеся в электронных сигаретах, в размере 1,10 грн. за мл.

Мнения медицинского сообщества на этот счет разделились. Одни говорят, что это попытка соотнести законодательство с требованиями Европейского Союза, другие – сделать электронные сигареты менее доступными для несовершеннолетних.

Мировое медицинское сообщество изучает роль электронных сигарет в уменьшении вреда от курения. С этой целью используется подход пропорционального регулирования (Proportionate regulation): акцизы распределяются в зависимости от степени вредности никотинсодержащих продуктов. Наиболее вредные продукты делают наименее доступными, и наоборот. На примере модели распределения риска (Risk Continuum) разбираемся, как это работает, и почему разумная финансовая доступность электронных сигарет, по сравнению с обычными, – путь к улучшению общественного здоровья.

Основа модели

За более чем 100 лет с момента выпуска первой фабричной сигареты в 1913 году, табачная эпидемия охватила весь мир, став одной из самых острых проблем общественного здоровья. Более чем 7 млн. смертей от связанных с курением заболеваний ежегодно, подтолкнули ученых со всего мира к поиску менее вредных альтернатив. Для оценки степени их вреда была разработана модель распределения риска (Risk Continuum), согласно которой не все табачные и никотиновые продукты наносят одинаковый вред организму.

Формированию модели Risk Continuum предшествовало несколько десятилетий эпидемиологических исследований – еще в 1962 году the UK Royal College of Physicians опубликовал отчет, в котором описывалось влияние курения на организм. Со временем исследования продолжились и курение признавалось причиной все большего количества заболеваний.

В одном из исследований ученые наблюдали за группами волонтеров с целью отслеживания новоприобретенных заболеваний при курении. Группу больных сравнивали с аналогичной по критериям группой, но без подобных проблем со здоровьем. Учитывались не только общие показатели, но и образ жизни.

Было определено, что степень риска развития заболеваний отличается в зависимости от способа потребления никотина, количества выкуренных сигарет в день и продолжительности курения, а снижение рисков возникновения заболеваний наблюдается с отказом от курения. Было также установлено, что наибольший вред здоровью наносит не столько потребление никотина, сколько продукты горения в сигарете – смолы, токсины и вредные химические вещества.

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Согласно модели, наиболее вредным является традиционное курение, тогда как на противоположной стороне шкалы – никотинозаместительная терапия (жвачка, пластырь). Ее задача – помочь в короткий период полностью отказаться от привычки. Но многие курильщики не способны справиться с зависимостью при помощи фарм. препаратов, либо же вовсе немотивированные на отказ, что приводит к рецидивам. Поэтому популярности набирает подход снижения вреда (harm reduction), который заключается в постепенном переходе на менее вредные альтернативы.

Традиционные сигареты

Ученые единогласно оценивают традиционные сигареты как наиболее вредный продукт (100 из 100 баллов). Дым, выделяющийся при сгорании табака, содержит более 7000 вредных веществ, в кровь поступает более 50 видов канцерогенов (акролеин, бензапирен и т.д.), в легкие – нитрозамины, способные разрушать головной мозг, и радиоактивные тяжелые вещества (свинец, полоний, висмут). Все это – составляющие табачной смолы, которой легкие курильщика перерабатывают в объеме более 80 кг за год. Часть из них остается навсегда и становится причинной развития рака, обструктивной болезни лёгких, сердечно-сосудистых заболеваний и бесплодия.

Кальян

Миф о том, что кальян менее вреден, является расхожим заблуждением. По данным ВОЗ, поклонники кальяна подвержены тем же заболеваниям, что и курильщики. В кальяне содержится никотин, что вызывает привыкание, а в составе дыма – тяжелые металлы и примеси. В защиту кальяна часто говорят о фильтрации дыма водой, но при этом не упоминают, что за час такого курения человек вдыхает в 100-200 раз больше дыма. Даже при более низкой концентрации вредных веществ, объемы увеличивают уровень вреда в разы.

Электронные системы доставки никотина

Электронные системы доставки никотина были включены в шкалу распределения риска недавно и получили менее 15 баллов из 100. В 2015 году Public Health England опубликовала отчет, в котором говорится, что пар электронных сигарет на 95% менее вреден, чем дым. Такие системы относятся к альтернативным продуктам сниженного риска, поскольку полностью исключают пассивное курение и содержат меньше токсических веществ, которые приводят к развитию заболеваний.

К таким системам причисляют и устройства для нагревания табака, доля которых на мировом рынке в последние годы существенно возросла. Международные организации, занимающиеся изучением данной категории, – Public Health England и UK Royal College of Physicians – отмечают необходимость дальнейших исследований с целью разработки стандартов к устройствам и жидкостям, которые сейчас отличаются по составу и качеству.

Выводы

Сигареты наносят наибольший вред здоровью курильщиков, что приводит к развитию многих заболеваний, а исключение вреда возможно лишь в случае полного отказа от курения. Возможно частично уменьшить вред, но степень уменьшения зависит от степени рисков альтернативных продуктов. Модель распределения риска позволяет выбрать оптимальный аналог с учетом индивидуальных потребностей, минимизируя риски для здоровья курильщика и его окружения, а также сократив долю рецидивов (возврата к традиционному курению).

Наименее вредными, за исключением медикаментозной терапии, признаны электронные системы доставки никотина. Однако, недостаточный уровень информированности о свойствах альтернативных продуктов удерживает уровень курения на высоком уровне.