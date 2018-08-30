В Украине запретили Воду для инъекций

В Украине временно запретили реализацию и применение препарата Вода для инъекций из-за непредсказуемой побочной реакции.

Соответствующий документ опубликовала Госслужбы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

– Временно запретили реализацию и применение препарата Вода для инъекций, серии 81009003, растворитель для парентерального применения, по 2 и 5 мл в ампуле по 5 ампул в блистере, по 2 блистера в пачке, украинского производства, из-за непредсказуемой побочной реакции, – говорится в тексте.

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Все аптеки должны поместить данный препарат в карантин до следующего распоряжения.

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Напомним, Вода для инъекций используется для приготовления стерильных растворов дозированных лекарственных и диагностических средств, предназначенных для подкожного, внутривенного, внутримышечного введения.

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