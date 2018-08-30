В какой стране самая высокая смертность от алкоголя

Самая высокая в мире смертностью от злоупотребления алкоголем в Китае. На втором месте идет Индия, а на третьем – Россия.

В соответствии с данным исследования, которые опубликованы медицинским журналом The Lancet, в 2016 году в Китае из-за этого погибли 59 тысяч женщин и 650 тысяч мужчин, сообщает The Global Times.

Индия – на втором месте со своими 42 тысячами женских смертей и 290 тысячами мужских.

Третье место в рейтинге заняла соседняя Россия. Там за 2016 год от вредной привычки умерли 43 тысячи женщин и 180 тысяч мужчин.

Алкоголь — одна из главных причин проблем со здоровьем у жителей планеты. Согласно результатам работы, с ростом употребления алкоголя растет и общий уровень смертности, особенно от онкологических заболеваний.

К слову, алкогольная культура Китая разнообразна, в стране пьют как пиво и вино, так и разновидности крепкого алкоголя байцзю, близкого к водке.

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Как и в других странах, алкоголь в Китае играет роль катализатора общения, поэтому китайцы выпивают в компании, во время праздников.

Кроме того, существует практика “обмывания” заключенной сделки спиртным.

Напомним, почему нельзя мешать алкоголь и энергетики.