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Вылечили запущенную стадию! Ученые нашли новый способ борьбы с раком

Исследователи из Гонконгского университета смогли вылечить “запущенную” стадию злокачественной опухоли молочной железы.

В результате эксперимента учёные смогли обнаружить и заблокировать особо важный элемент — фермент, принимающий участие в формировании болезни и отвечающий за резистентность рака к химиотерапии, пишет Medicalxpress.

В ходе исследований перспективных противораковых препаратов учёные приняли решение использовать для лечения соединения родия, которые блокируют активность лизин-специфической деметилазы 5А (KDM5A), способной усилить устойчивость опухолей к лечению лекарствами. Результаты исследований показали, что использование препаратов на основе металлов способно блокировать активность и распространение раковых опухолей даже на критических стадиях с метастазами.

Также ученые считают, что данное средство менее токсично и не способно нанести существенный вред человеческому здоровью, в отличие от лекарств, в основе которых лежит цисплатин и доксорубицин — традиционные противораковые препараты с большим количество побочных эффектов.

На данный момент известно, что ежегодно во всём мире из-за рака молочной железы умирает 521 тыс. женщин. Исследования учёных помогут создать новые лекарства для лечения людей, больных раковыми опухолями.

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К слову, ученые, с помощью экспериментальной процедуры, смогли спасти женщину от рака груди в терминальной стадии.

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