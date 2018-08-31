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В Украине запретили вакцину из Франции

В Украине запретили вакцину Пентаксим. Ее выпустила французская компания Санофи Парстер С.А.

Ее выпустили для российского рынка и вывезли в Украину с нарушениями требований законодательства.

Об этом сообщили в Гослекcлужбе, передает агентство Интерфакс-Украина.

Соответствующая информации о выявлении этой вакцины в обороте на территории Украины поступила от компании Санофи Авентис Украина 28 августа.

Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.

Читайте:  В Китае дефектными оказались сотни тысяч вакцин для детей

К слову, в Киеве ребенку едва не сделали смертельно опасный укол, вместо вакцины.

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