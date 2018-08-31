Спасет от тысяч смертей! Ученые создали уникальный препарат

Американские ученые разработали обезболивающее AT-121, которое сильнее морфина, не вызывает привыкания и опасных побочных эффектов.
Отмечается, что препарат поможет сократить число смертей, вызванных зависимостью от снимающих боль лекарств и их передозировок, пишет издание Science Alert.
Испытания показали, что AT-121 оказывал обезболивающее действие подобно морфину при концентрациях в сто раз более низких, чем обычно.
Более того, препарат был способен снизить уровень зависимости животных от оксикодона — полусинтетического опиоида. Высокие дозы AT-121 не вызывали угнетение дыхания и нарушения в деятельности сердечно-сосудистой системы.
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К слову, американские ученые изобрели препарат, который блокирует распространение четырех видов рака: молочной и предстательной желез, толстой кишки и легких.