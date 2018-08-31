Вызывает кровотечение! Развенчан миф о пользе популярного препарата

Один из самых популярных обезболивающих и противовоспалительных препаратов – аспирин – практически бесполезен для профилактики сердечных заболеваний. Зато риски для организма из-за его длительного приема намного выше, чем все плюсы.

Таковы выводы исследования, проведенного в Бостоне (США), сообщает CBS.

Результаты эксперимента были обнародованы в Мюнхене на встрече Европейского общества кардиологов и опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Согласно данным исследования, низкодозированный аспирин (100 миллиграммов в день) помогает предотвратить повторные сердечные приступы и инсульты, но почти не влияет на риск возникновения первых случаев у тех, кто ранее не имел таких проблем. При этом он никак не помогает курильщикам и людям с хроническими заболеваниями, гипертоникам и диабетикам.

Более того, последним препарат противопоказан, поскольку грозит им риском серьезного кровотечения – желудочного, кишечного, носового, диспепсии, рефлюкса или болей в животе. Не помогает исправить ситуацию и параллельный прием рыбьего жира.

Не помогает аспирин и в процессе предотвращения рака.

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