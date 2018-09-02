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Безопасная доза алкоголя – Супрун развеяла еще один миф

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла миф о безопасной дозе алкоголя.

Алкоголь

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала в Facebook о мифе касательно безопасной дозы алкоголя и о том, чем он опасен.

– Недавно один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты исследования влияния алкоголя на здоровье человека от ученых международной коллаборации Global Burden of Diseases. Вывод – безопасной дозы алкоголя не существует. Независимо от количества, употребление алкоголя приводит к потере здоровья и жизни, – написала Супрун.

Масштабное исследование охватило около 28 млн человек. По его результатам, именно алкоголь является главной причиной смертности и инвалидности для людей в возрасте 15-49 лет и 7 причиной для всех возрастных групп в мире.

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– Результаты исследования противоречат многим рекомендациям относительно преимуществ для здоровья потребления алкоголя в умеренных дозах. То, что минимальное употребление алкоголя несколько снижает заболеваемость ишемической болезнью сердца, не перекрывает его вреда от других болезней в долгосрочной перспективе. То есть все возможные положительные эффекты, которые содержит в себе алкоголь, в конце концов перекрываются его губительными свойствами, – подытожила Супрун.

К слову, самая высокая в мире смертность от злоупотребления алкоголем в Китае.

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