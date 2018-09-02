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Послеотпускной синдром – Супрун рассказала, как уменьшить стресс

Более 75% всех заявлений об увольнении пишется именно после отпуска, при этом более 35% работников увольняются в первую неделю после возвращения с отдыха.

послеотпускной синдром

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

– Вам знаком послеотпускной синдром? Когда отпуск или каникулы уже закончились, в воздухе чувствуется осень, а вместе с ней предчувствие напряженной и интенсивной работы, не все воспринимают это как – “наконец, уже надоел этот отдых!” Многим хотелось бы продолжить беззаботную жизнь. Поэтому момент перехода к обычному рабочему ритму может быть достаточно стрессовым, – написала она.

Супрун советует правильно питаться, хорошо высыпаться, найти время на дистанцирование от источников стресса, то есть быть наедине или пообщаться с приятными людьми.

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Также не стоит переживать, если с рабочими планами пока не получается; если во время работы вы преимущественно сидите, займитесь чем-то активным в другое время; по возможности не стоит брать на себя сразу сложные задачи, лучше начать с простых дел.

Супрун рекомендует делать перерывы каждые 2-3 часа на 10-15 минут, а также порадовать себя чем-то после работы или учебы.

– Прежде всего нужно входить на работу и учебу постепенно, избегая резкого изменения темпа и наполненности жизни, – подытожила она.

К слову, ранее Супрун развенчала 5 мифов об артериальном давлении.

Фото: dreamstime.

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