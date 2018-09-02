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Как улучшить здоровье – 5 малоизвестных способа

Здоровье является самым важным, что есть у человека, поэтому многие пытаются за ним следить и, если есть возможность, улучшать. Существуют способы, о которых мало кто знает и эффект от них не меньший, чем от традиционных.

как улучшить здоровье

Об этом рассказала врач-нейрохирург София Светличная, передает Clutch.

Она назвала 5 малоизвестных способа, которые улучшат состояние здоровья:

1. Исключите белый хлеб, замените на черный.

В черном хлебе много витаминов группы В, полезных для центральной нервной системы. Один ломтик белого хлеба содержит 4 ложки сахара. Сахар разрушает коллаген в нашей коже, что ведет к быстрому визуальному старению и сетке морщин на лице. Сахар способствует гнойничковым заболеваниям и ослабляет иммунитет, поскольку бактерии и вирусы обожают углеводы. Связи сахара с кариесом риском заболеть диабетом очевидны.

2. Употреблять цветочную пыльцу.

По словам специалиста, это природный источник витаминов.

– Если у Вас нет аллергии, по 1 чайной ложке в день. Она продается в магазинах с медовой продукцией, – сказала Светличная.

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3. Пить минеральную воду типа Боржоми, Ессентуки по меньшей мере дважды в неделю.

– Гидрокарбонатный состав воды смещает реакцию крови в щелочную сторону, то есть ощелачивает кровь. Это снижает риск онкологических заболеваний, – объясняет эксперт.

4. Стоит ежедневно делать себе самомассаж, растирая все тело руками.

– Эта простая процедура улучшает движение лимфы, уменьшает отеки. Один самомассаж не поможет. Лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз! Маленькое ежедневное усилие в течение 5 минут даст вам неоспоримые преимущества перед теми, кто этих усилий не прилагает. Лень – это рак свободы, – подчеркивает медработник.

5. Не следует забывать и о шутках с улыбкой, поскольку позитивный настрой улучшает память и внимание, а также снижает риск несчастных случаев и роковых ошибок.

Ранее Ульяна Супрун посоветовала украинцам “таблетку” от всех болезней.

Фото: dreamstime.

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