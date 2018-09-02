Как улучшить здоровье – 5 малоизвестных способа

Здоровье является самым важным, что есть у человека, поэтому многие пытаются за ним следить и, если есть возможность, улучшать. Существуют способы, о которых мало кто знает и эффект от них не меньший, чем от традиционных.
Об этом рассказала врач-нейрохирург София Светличная, передает Clutch.
Она назвала 5 малоизвестных способа, которые улучшат состояние здоровья:
1. Исключите белый хлеб, замените на черный.
В черном хлебе много витаминов группы В, полезных для центральной нервной системы. Один ломтик белого хлеба содержит 4 ложки сахара. Сахар разрушает коллаген в нашей коже, что ведет к быстрому визуальному старению и сетке морщин на лице. Сахар способствует гнойничковым заболеваниям и ослабляет иммунитет, поскольку бактерии и вирусы обожают углеводы. Связи сахара с кариесом риском заболеть диабетом очевидны.
2. Употреблять цветочную пыльцу.
По словам специалиста, это природный источник витаминов.
– Если у Вас нет аллергии, по 1 чайной ложке в день. Она продается в магазинах с медовой продукцией, – сказала Светличная.
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3. Пить минеральную воду типа Боржоми, Ессентуки по меньшей мере дважды в неделю.
– Гидрокарбонатный состав воды смещает реакцию крови в щелочную сторону, то есть ощелачивает кровь. Это снижает риск онкологических заболеваний, – объясняет эксперт.
4. Стоит ежедневно делать себе самомассаж, растирая все тело руками.
– Эта простая процедура улучшает движение лимфы, уменьшает отеки. Один самомассаж не поможет. Лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз! Маленькое ежедневное усилие в течение 5 минут даст вам неоспоримые преимущества перед теми, кто этих усилий не прилагает. Лень – это рак свободы, – подчеркивает медработник.
5. Не следует забывать и о шутках с улыбкой, поскольку позитивный настрой улучшает память и внимание, а также снижает риск несчастных случаев и роковых ошибок.
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Фото: dreamstime.