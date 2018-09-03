Вранье полезно для мозга – ученые

Жульничество в детстве повышает некоторые способности мозга и позволяет лучше понимать людей.

Об этом сообщают ученые из Торонтского университета в Канаде, пишет Medical Xpress.

Исследования доктора Канг Ли и его соавторов из Китая, Америки и Сингапура доказывают полезность умения обманывать.

Дети, прибегающие к лжи, превосходят своих сверстников в когнитивном развитии. В исследовании приняли участие 42 ребенка возрастом около 3,5 лет из Китая. Детей поделили на две команды с равным количеством девочек и мальчиков.

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Дети прятали в одной руке сладости, а взрослые пытались угадать, где угощение. Контрольная группа играла честно, а вторую научили жульничать, чтобы всегда выигрывать.

Психологические тесты после этой игры показали, что “жулики” стали лучше различать намерения людей. Также ученый утверждает, что ложь – это необходимая часть взросления, и чем раньше ребенок научится обманывать, тем лучше.

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