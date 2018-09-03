Сезон гриппа в Украине: ожидается 3 опасных вируса

Сезон гриппа начинается в октябре и в этом году в Украину придут 3 вируса.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила в Facebook, что в этом году в Украину должны прийти 3 вируса.

Прогнозы World Health Organization говорят о том, что в Украину должны прийти:

вирус, подобный A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09;

вирус, подобный A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);

вирус, подобный B Colorado/06/2017.

– Для эпидсезона 2018-2019 года в Украине ожидается наличие трех вакцин от гриппа. Одна из них уже зарегистрирована в Украине, другая завершила процесс специализированной экспертизы, материалы по третьей вакцине находятся на рассмотрении в Государственном экспертном центре, – сообщила Супрун.

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Вакцины будут доступны в аптеках, где их можно будет приобрести и сделать прививку в заведении здравоохранения.

Возможно, вакцины можно будет получить бесплатно, если ваша организация или местные власти решат их закупить.

По словам Супрун, вакцина – это надежное средство, чтобы уменьшить риски заболеть и избежать серьезных осложнений.

К слову, в Украине запретили вакцину Пентаксим. Ее выпустила французская компания Санофи Парстер С.А.