Какой сезонный плод очищает желудок и повышает половое влечение

Баклажан является прекрасным сорбентом и хорошо очищает желудок людей.

Диетолог Наталия Суслова рассказала, что баклажан является тем сезонным плодом, который хорошо очищает желудок и повышает половое влечение, передает Экспресс Online.

– Благодаря богатой волокнистой структуре баклажан – прекрасный сорбент, поэтому хорошо очищает желудок и вообще организм. Эта ягода улучшает работу печени, стимулируя выработку желчи. Баклажаны также предотвращают развития подагры, склероза сосудов и остеопороза, а еще помогают укрепить иммунную систему. Мало кто знает о способности их подавлять неконтролируемое разрастание новых кровеносных сосудов в организме, что может привести к развитию язв и сердечно-сосудистых заболеваний, – сказала диетолог.

Кроме того, баклажан является афродизиаком, который стимулирует сексуальное желание. Также в нем большое содержание железа, поэтому он полезен для людей с анемией.

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