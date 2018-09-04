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Справку не купишь: в Украине запустили реестр медосмотров

В Украине с сентября 2018 года заработала единая электронная система профессиональных медицинских осмотров.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что подобное нововведение должно упорядочить профессиональные медосмотры и сделать невозможным подделку медицинских справок и санитарных книжек.

– Профессиональный медосмотр является обязательным условием работы водителей, людей, которые владеют оружием, и декретированных лиц – воспитателей, учителей, преподавателей, студентов, работников общественного питания, торговли. Теперь такие осмотры будут содержаться в едином реестре медицинских осмотров – надежно защищенной электронной системе, – сказано в сообщении.

Помимо этого, в Минздраве отметили, что такие осмотры украинцы будут проходить исключительно в учреждениях здравоохранения, а их данные будут автоматически отображаться в электронной системе. Справку-дубликат о прохождении медосмотра можно будет получить бесплатно.

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Планируется, что со временем единый реестр медосмотров будет интегрирован в систему Электронное здоровье. Сейчас же запущено мобильное приложение Медицинские осмотры, при помощи которого контролирующие органы будут проверять легитимность конкретного медосмотра.

Напомним, Министерство здравоохранения представило обновленные санитарные правила для школ.

 

 

 

 

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